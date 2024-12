"Nous poursuivrons en justice tous ceux qui ont torturé le peuple syrien", déclare le chef des rebelles syriens

Le chef de l'organisation rebelle syrienne "Hayat Tahrir al-Sham" Ahmed al-Shara plus connu sous le nom d'Abou Mohammed al-Joulani a annoncé mardi)dans un message sur Telegram que le nouveau gouvernement syrien publierait bientôt une première liste de noms d'individus qui ont torturé le peuple syrien afin de les poursuivre en justice.

OMAR HAJ KADOUR / AFP

"Nous récompenserons ceux qui fournissent des informations sur les officiers supérieurs de l'armée et des forces de sécurité syriennes impliqués dans des crimes de guerre", a-t-il déclaré. Al-Joulani a promis de faire revenir en Syrie ceux qui ont fui à l'étranger afin qu'ils "reçoivent ce qu'ils méritent". Il a également indiqué qu'il se comporterait avec clémence envers ceux dont les mains ne sont pas "tachées par le sang du peuple syrien".

Par ailleurs, le ministre qatari des Affaires étrangères, Muhammad Al-Khalifi, a exprimé son soutien au peuple syrien et a déclaré : "Le Qatar laisse sa porte ouverte à tous et fournira une assistance à quiconque agira et soutiendra le processus de paix, la stabilité et la prospérité en Syrie".

Abdulaziz Ketaz / AFP

Lundi, l'état-major des rebelles, qui est en réalité subordonné à al-Joulani, a annoncé une amnistie générale pour tous les conscrits de l'armée du régime syrien qui ne sont pas des officiers. Au début de la semaine, des images ont montré les rebelles syriens libérer les détenus des prisons, dont celle de Saidnaya, considérée comme "la prison des horreurs d'Assad".