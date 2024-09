"Nous sommes à vos côtés" : Netanyahou tend la main au peuple iranien

Dans une adresse directe au peuple iranien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé son soutien aux citoyens d'Iran, tout en critiquant le régime en place à Téhéran.

Netanyahou a commencé son allocution vidéo en soulignant la distinction entre le peuple iranien et ses dirigeants. "Je parle beaucoup des dirigeants de l'Iran. Pourtant, à ce moment crucial, je veux m'adresser à vous – le peuple iranien," a-t-il déclaré, cherchant à établir un dialogue direct avec les citoyens.

Le Premier ministre israélien a mis en avant le contraste entre les aspirations du peuple et les actions du régime : "Chaque jour, vous voyez un régime qui vous subjugue, qui prononce des discours enflammés sur la défense du Liban, la défense de Gaza. Pourtant, chaque jour, ce régime plonge notre région plus profondément dans les ténèbres et dans la guerre." Netanyahou a vivement critiqué les priorités du régime iranien, accusant les dirigeants de gaspiller des ressources dans des conflits régionaux au lieu d'investir dans le bien-être de leur population. Il a invité les Iraniens à imaginer un avenir où les ressources seraient consacrées à l'éducation, aux soins de santé et aux infrastructures plutôt qu'aux armes nucléaires et aux guerres étrangères. "Lorsque l'Iran sera enfin libre, et ce moment viendra beaucoup plus tôt que les gens ne le pensent, tout sera différent," a-t-il affirmé, peignant le tableau d'un Iran prospère, ouvert aux investissements mondiaux et à l'innovation technologique.

Le discours de Netanyahou s'est conclu par un appel direct à la résistance et à l'espoir : "Ne laissez pas un petit groupe de théocrates fanatiques écraser vos espoirs et vos rêves. Vous méritez mieux. Vos enfants méritent mieux. Le monde entier mérite mieux." Dans une déclaration forte de solidarité, il a affirmé : "Le peuple iranien doit savoir - Israël est à vos côtés."