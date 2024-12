"Pires qu'Assad" : l'armée israélienne expose les conditions de détention de Hamas

Le porte-parole de l'armée israélienne en arabe, Avichi Adraaï, a publié ce samedi un ensemble de vidéos documentant les conditions de détention et les tortures infligées aux prisonniers dans les geôles de Hamas à Gaza.

Dans un contexte de révélations récentes sur les prisons syriennes, notamment la prison de Sednaya, Adraaï établit un parallèle brutal entre les méthodes de Hamas et celles du régime d'Assad.

Les images, datant de 2023 et capturées par les caméras de sécurité de la prison Al-Katiba dans le quartier d'Al-Rimal à Gaza, montrent deux membres du service de sécurité interne de Hamas, Mohammed Mohammed Sha'ban Al-Shobaki et Mahmoud Saber Mahmoud Abdel-Al, en train de frapper violemment un prisonnier.

Adraaï souligne que la prison Al-Katiba était déjà connue pour des exécutions sommaires et des violations systématiques des droits humains. Les vidéos exposent, selon lui, la "cruauté absolue" du régime de Hamas. "Les geôliers de Hamas, dont la brutalité et la malveillance sont désormais révélées, ne peuvent plus cacher leurs crimes contre les habitants de la bande de Gaza", déclare Adraaï, qualifiant ces actes de "torture sans pitié et de violations des droits humains".