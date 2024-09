Un projet ferroviaire de 2,3 milliards de dollars renforce les liens entre la Jordanie et les Émirats arabes unis

Dans une nouvelle démonstration de coopération économique au Moyen-Orient, la Jordanie et les Émirats arabes unis (EAU) ont scellé un accord majeur ce mercredi. Au cœur de cette entente : un ambitieux projet ferroviaire estimé à 2,3 milliards de dollars, visant à dynamiser les capacités d'exportation jordaniennes.

Le Premier ministre jordanien, Bicher al-Khasawneh, a présenté les contours de ce projet lors d'une cérémonie à Aqaba, en présence du ministre émirati de l'Investissement, Mohamed Hassan Alsuwaidi.

"Ce projet transformera notre paysage logistique", a déclaré al-Khasawneh. "Nous prévoyons une augmentation significative de nos exportations, avec une capacité initiale de 16 millions de tonnes de minéraux, principalement du phosphate et de la potasse." L'importance de ce projet réside dans son potentiel à valoriser les ressources naturelles de la Jordanie. Le royaume, classé parmi les plus grands producteurs mondiaux de phosphate et de potasse, voit dans cette initiative une opportunité de consolider sa position sur le marché international.

Du côté émirati, cet investissement s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification économique et de renforcement des liens régionaux. "Notre engagement reflète notre vision d'une croissance économique partagée dans la région", a souligné le ministre Alsuwaidi. Le calendrier du projet prévoit le lancement des appels d'offres début 2026, pour une mise en service opérationnelle en 2030. Cette initiative s'intègre dans un programme d'investissements plus vaste entre les deux nations, d'une valeur totale de 5,5 milliards de dollars, signé fin 2023 en présence des plus hautes autorités des deux pays. Au-delà des chiffres impressionnants, ce projet illustre une tendance croissante de coopération économique dans la région. Il pourrait servir de modèle pour d'autres initiatives similaires, renforçant l'interconnexion des économies du Moyen-Orient.

Alors que la Jordanie cherche à maximiser l'exploitation de ses ressources naturelles, ce partenariat avec les EAU pourrait bien marquer un tournant dans son développement économique. Reste à voir comment ce projet s'articulera avec les enjeux environnementaux et sociaux de la région, un aspect que les observateurs suivront de près dans les années à venir.