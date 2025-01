22 morts dans des affrontements entre émeutiers et Tsahal au Liban : le Hezbollah parle d'un "jour glorieux"

La journée de dimanche qui marque l'expiration du cessez-le -feu de 60 jours conclu entre Israël et le Hezbollah, a été marquée par une escalade des tensions dans le sud du Liban, avec des affrontements entre l'armée israélienne et des émeutiers libanais. 22 personnes ont été tuées par des tirs de Tsahal, et plus de cent ont été blessées, rapporte le ministère de la Santé du Liban.

Le Hezbollah a salué le mouvement des populations libanaises qui tentent de regagner leurs villages, deux mois après le cessez-le-feu. Dans un communiqué exalté, le mouvement terroriste a célébré la résilience du peuple libanais, parlant de "jour glorieux" et affirmant que la "résistance" est l'arme la plus puissante.

L'armée libanaise, initialement réticente, a d'abord averti les populations des dangers potentiels, notamment la présence de mines et d'objets suspects laissés par Tsahal. Malgré ces avertissements, les habitants ont franchi les barrages militaires, soulevant les clôtures et traversant les obstacles.

Face à cette détermination populaire, l'armée libanaise a progressivement modifié son discours, passant de l'interdiction à l'accompagnement des populations, et dénonçant les violations israéliennes et leur refus de se retirer.

Le Hezbollah a appelé à l'unité nationale et exhorté la communauté internationale à contraindre Israël à se retirer du pays. De son côté, Tsahal exprime sa détermination à rester dans la région sud tant que l'armée libanaise n'aura pas achevé son déploiement dans les zones anciennement occupées par le Hezbollah, conformément à l'accord de cessez-le -feu.