7 octobre : les kibboutz touchés et les familles des otages boycotteront la cérémonie nationale de commémoration

À l'approche du premier anniversaire de la tragédie du 7 octobre, la fracture s'élargit entre le gouvernement israélien et les communautés du sud les plus durement touchées. Plusieurs kibboutzim de la région frontalière de Gaza ont ainsi annoncé leur refus de participer à la cérémonie commémorative nationale, mettant en lumière les tensions persistantes et le manque de confiance envers les autorités.

Le kibboutz Nir Oz, dont 29 membres sont toujours en captivité à Gaza, a été le premier à exprimer son opposition. Dans un communiqué, ses représentants ont déclaré : "Nous refusons de prendre part à une cérémonie politique qui sera conduite par le gouvernement". Cette position a rapidement été suivie par d'autres localités notamment Nirim, Nir Yitzhak, Yad Mordechai, Kfar Azza et Beeri. Seules les localités de Sderot et Ofakim ont fait entendre une voix dissonante, annonçant qu'elles seraient présentes à la cérémonie.

Les raisons de ce boycott sont multiples. Les kibboutzim dénoncent l'absence de visites officielles dans leurs communautés dévastées, et critiquent ce qu'ils perçoivent comme une tentative du gouvernement de "dissimuler" ses échecs par des cérémonies. "Ceux qui ont conduit à une rupture totale de la confiance ne pourront pas la dissimuler par des cérémonies et nous utiliser comme faire-valoir", ont déclaré les membres de Nir Oz. Plus que tout, les proches des otages tiennent le gouvernement pour responsable de l'échec des négociations visant à faire libérer ces derniers.

Au lieu de participer à l'événement national, de nombreuses communautés ont choisi d'organiser leurs propres cérémonies privées. Le kibboutz Yad Mordechai, par exemple, prévoit un rassemblement commémoratif à la veille de la fête de Simhat Torah - lors de laquelle se sont produites les attaques- "dans l'esprit des valeurs du sionisme et de la solidarité".

Le quartier général des familles des personnes enlevées a également annoncé son refus de participer aux événements gouvernementaux. Dans un communiqué, l'organisation a déclaré : "Le gouvernement veut boucler la boucle en dépit de son échec retentissant à ramener les personnes enlevées. La situation n'a pas changé depuis le 7 octobre".

Face à ces réactions, le cabinet de la ministre Miri Regev, chargée de l'organisation de la cérémonie, a nié toute intention d'annuler l'événement. L'organisation des cérémonies d'État a précisé que la planification était encore en cours et qu'aucun contact n'avait été pris avec les localités à ce stade.