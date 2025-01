90 prisonniers palestiniens vont être libérés en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est

Le ministère de la Justice israélien a confirmé que 90 prisonniers palestiniens seront libérés aujourd'hui en échange des trois otages israéliennes Romi Gonen, Emily Damari et Doron Steinbrecher. Sur ce total, 78 prisonniers seront transférés en Judée-Samarie et 12 à Jérusalem-Est, selon un ratio de 30 prisonniers libérés pour chaque otage. L'administration pénitentiaire israélienne a déjà reçu la liste des détenus qui doivent être libérés des différentes prisons dans le cadre de l'opération baptisée "Ailes de la Liberté". Le processus de libération suivra un protocole strict : une fois les procédures pénitentiaires accomplies, les membres de l'unité spéciale "Nachshon" - l'équipe d'intervention des services pénitentiaires - escorteront les prisonniers vers le point de rassemblement central à la prison d'Ofer.

À leur arrivée à Ofer, les détenus seront formellement identifiés par des représentants du Comité international de la Croix-Rouge. Ils devront ensuite attendre la confirmation de l'arrivée des otages israéliennes sur le territoire israélien avant que leur libération ne soit autorisée par les autorités politiques.

La dernière étape du processus consistera en leur transport depuis la prison d'Ofer vers leurs lieux de libération respectifs, qui sera assuré par la Croix-Rouge. Cette libération s'inscrit dans le cadre plus large d'un accord d'échange négocié entre Israël et le Hamas, avec la médiation du Qatar et de l'Égypte.

L'accord prévoit la libération progressive d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens selon un ratio prédéfini, accompagnée d'une trêve temporaire dans les combats à Gaza. Les autorités israéliennes ont souligné que chaque phase de libération est conditionnée à la réussite de la phase précédente.