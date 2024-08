Accord Israël/Hamas : "Il y a des points sur lesquels nous pouvons faire preuve de flexibilité, et d'autres non", déclare Netanyahou

S'exprimant à l'ouverture du Conseil des ministres, Benjamin Netanyahou a évoqué les négociations autour d’un accord pour la libération des otages qui se déroulent à Doha, soulignant que le Hamas s’obstinait dans son refus.

"Nous menons des négociations pour la libération de nos concitoyens enlevés. Il s'agit d'une mission morale et nationale de la plus haute importance. Ces négociations sont extrêmement complexes, car de l'autre côté se trouve une organisation terroriste meurtrière, sans scrupules et récalcitrante », a déclaré Benjamin Netanyahou.

Le Premier ministre a ajouté : "Je tiens à préciser que nous négocions, mais que nous ne capitulerons pas. Il y a des points sur lesquels nous pouvons faire preuve de flexibilité, et d'autres sur lesquels nous ne pouvons transiger - et nous restons fermes sur ces derniers. Nous savons parfaitement faire la distinction entre les deux."

"Par conséquent", a-t-il poursuivi "nous déployons des efforts considérables pour obtenir la libération des personnes enlevées, tout en demeurant inflexibles sur les principes que nous avons établis, essentiels à la sécurité d'Israël. Ces principes - je le répète - sont conformes au plan du 27 mai, qui a reçu le soutien des États-Unis."

Le Premier ministre a en outre mis en évidence que le Hamas, qui n'a pas envoyé de représentants au sommet, persistait dans son refus : "Il n'a même pas dépêché de délégué aux pourparlers de Doha. La pression doit être exercée sur le Hamas et Sinwar, et non sur le gouvernement israélien. Une forte pression militaire et politique est le seul moyen d'obtenir la libération de nos concitoyens enlevés."

Netanyahou a enfin évoqué l'état d'alerte élevé face aux menaces de l'Iran et du Hezbollah : "Israël est préparé à toute menace, tant sur le plan qu'offensif. Nous sommes résolus à nous défendre, et également déterminés à faire payer un prix très élevé à tout ennemi qui oserait nous attaquer, quel que soit le théâtre d'opérations."