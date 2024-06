Accord pour la libération d'otages : quelles sont les nouvelles exigences du Hamas ?

Le Hamas a transmis mercredi soir au Qatar sa réponse officielle à la proposition d'accord soumise par Israël, y ajoutant des exigences supplémentaires qu'il qualifie de "minimes". Israël et les Etats-Unis disent considérer cette réponse comme un "non".

Parmi ces nouvelles requêtes, l'organisation terroriste exige un droit de veto sur l'identité des 100 terroristes palestiniens ayant du sang sur les mains et qui doivent libérés en échange d'otages. Elle refuse toute condition préalable incluant l'exil de ces terroristes une fois libérés.

le Hamas exige ensuite que les étapes de l'accord soient "interdépendantes et continues", incluant le retrait complet d'Israël de la bande de Gaza, la liberté de mouvement des Gazaouis et la levée du blocus de la bande. Il réclame que dès le troisième jour de la mise en œuvre de l'accord, Tsahal se retire de la route Saleh al-Din qui coupe la bande de Gaza en deux, afin de permettre le retour vers le nord des Gazaouis déplacés. Il demande dans le même temps le démantèlement de toutes les installations militaires le long de l'axe Netzar ainsi que le retrait des troupes de Rafah et de tout l'axe de Philadelphie, qui devra être achevé au septième jour de l'accord, faute de quoi la libération des otages serait interrompue.

Le point le plus délicat de l'accord réside dans la question de la transition entre sa phase A et sa phase B, c’est-à-dire de la phase de cessez-le-feu temporaire à la phase de cessez-le-feu permanent. Le Hamas exige des garanties écrites supplémentaires pour s'assurer qu'il y aura bien un arrêt total de la guerre.

Par ces nouvelles exigences, le Hamas montre qu'il continue de faire chanter Israël, ceci alors même que la proposition d'accord qui lui a été soumise par l'Etat hébreu correspond techniquement en tout point à la proposition élaborée par l'organisation islamiste elle-même début mai. Les Etats-Unis ne cachent plus leur colère et leur impatience face à l'entêtement du Hamas, lui imputant l'entière responsabilité de la poursuite de la guerre. Antony Blinken ne baisse toutefois pas les bras, affirmant que le fossé entre les parties peut encore être comblé.