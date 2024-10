Aide humanitaire à Gaza : 237 camions ont atteint le nord en neuf jours sous pression américaine

L'armée israélienne a annoncé mardi que 237 camions d'aide humanitaire ont pénétré dans le nord de la bande de Gaza au cours des neuf derniers jours, suite à un ultimatum américain. Cette intensification de l'aide intervient après que l'administration Biden a averti Israël le 13 octobre qu'il disposait de 30 jours pour améliorer significativement la situation humanitaire à Gaza, particulièrement dans le nord, sous peine de voir certaines livraisons d'armes offensives suspendues.

Selon le COGAT, l'organisme militaire israélien chargé de la distribution de l'aide, les convois transportent "de la nourriture, de l'eau, des fournitures médicales et du matériel d'abri provenant de Jordanie et de la communauté internationale". L'aide transite par le passage d'Allenby et le port d'Ashdod vers "Erez Ouest" après inspection.

Cette reprise fait suite à une interruption de deux semaines qui avait suscité l'inquiétude des organisations humanitaires. Des spéculations ont émergé concernant l'application du "Plan des Généraux", visant à isoler le nord de Gaza pour affamer les terroristes du Hamas, une stratégie qu'Israël nie officiellement mettre en œuvre.

Lors d'une rencontre mardi à Jérusalem avec Antony Blinken, Benjamin Netanyahou a assuré qu'isoler le nord de Gaza n'était pas la politique d'Israël. Un responsable américain a relaté : "Nous leur avons dit, d'accord, vous devriez alors le dire publiquement avec plus de force."

Malgré cette augmentation de l'aide, l'ONU tire la sonnette d'alarme. Philippe Lazzarini, chef de l'UNRWA, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, a déclaré : "Dans le nord de Gaza, les gens attendent juste de mourir. Ils se sentent abandonnés, désespérés et seuls." Il appelle à "une trêve immédiate, ne serait-ce que pour quelques heures, pour permettre un passage humanitaire sûr aux familles qui souhaitent quitter la zone."