Amnesty demande une enquête contre Israël pour "crimes de guerre" à Gaza

L'organisation de défense des droits humains Amnesty International a lancé jeudi un appel pour l'ouverture d'une enquête internationale sur de possibles "crimes de guerre" commis par l'armée israélienne à Gaza. L'ONG accuse Israël d'avoir procédé à des destructions massives et "injustifiées" le long de la frontière entre le territoire palestinien et l'État hébreu, dans le but d'établir une zone tampon.

Selon les observations d'Amnesty, une bande de terre d'une largeur allant de 1 à 1,8 km le long de la frontière a été particulièrement touchée. L'organisation rapporte que "plus de 90% des bâtiments semblent avoir été détruits ou gravement endommagés" dans cette zone entre octobre 2023 et mai 2024. Les dégâts s'étendraient sur une superficie totale de 58 km², ce qui représenterait environ 16% du territoire de Gaza.

Erika Guevara-Ross, une des dirigeantes d'Amnesty International, a déclaré : "La campagne de ruine incessante de l'armée israélienne à Gaza est une campagne de destruction injustifiée". Elle a souligné que "la création d'une 'zone tampon' ne doit en aucun cas constituer une sanction collective pour la population civile palestinienne qui vivait dans ces zones". L'ONG affirme avoir mené des enquêtes dans quatre zones spécifiques, où elle a constaté que "des structures ont été délibérément et systématiquement démolies" par l'armée israélienne après la prise de contrôle de ces secteurs, en dehors des combats avec le Hamas.

Amnesty International insiste sur le fait qu'"aucun objectif militaire ne saurait justifier l'ampleur de ces destructions, massives et systématiques", et demande donc qu'elles "fassent l'objet d'une enquête pour crime de guerre".

Cette demande s'inscrit dans le contexte d'un conflit qui a débuté le 7 octobre dernier, lorsque des commandos du Hamas ont mené une attaque dans le sud d'Israël, causant la mort de 1.205 personnes, principalement des civils. En réponse, Israël a lancé une offensive à Gaza, qui aurait fait au moins 40.861 victimes selon le ministère de la Santé du Hamas.

L'ONU a récemment estimé que près des deux tiers des bâtiments à Gaza ont été endommagés ou détruits depuis le début du conflit, soulignant l'ampleur de la dévastation dans l'enclave palestinienne.