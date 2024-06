Andreï Kozlov, ex-otage libéré de captivité, appelle à la conclusion d'un accord avec le Hamas "sans tarder"

Andreï Kozlov, libéré de captivité par l'armée israélienne il y a deux semaines, est apparu dans un message vidéo diffusé samedi soir sur la place des otages à Tel-Aviv. Dans celui-ci, il appelle à la conclusion d'un accord permettant d'obtenir la libération des personnes enlevées encore aux mains du Hamas, racontant à quel point la mobilisation de la population l'avait touché lors de sa captivité. "Presque tous les samedis, ils nous montraient les manifestations qui avaient lieu à Tel-Aviv et à Jérusalem. Je ne sais pas exactement combien de gens manifestaient, mais je voyais qu'il y en avait beaucoup. C'est une des choses qui m'a donné de l'espoir. Plus de 120 personnes enlevées sont toujours là-bas, et je ne pourrai pas être heureux tant qu'elles ne seront pas toutes rentrées chez elles. Il faut conclure un accord sans tarder", a dit le jeune israélo-russe.

Il a également raconté la joie d'Almog Meir, son compagnon de captivité libéré au même moment que lui, en découvrant son portrait brandi dans les manifestations : "Je me souviens quand Almog a vu sa photo pour la première fois. Il a dit : 'C'est moi, c'est moi sur la pancarte.' C'était comme une bouffée d'oxygène pour lui. Vous avez investi tellement de temps et d'énergie pour nous ramener à la maison, et c'est une des choses qui m'a donné de l'espoir, vous êtes des héros", a conclu Andreï Kozlov en s'adressant aux manifestants.

Spokesperson, Forum for Families of Hostages and Missing Persons

Mikhail et Evguenia, les parents du jeune homme, ont également pris la parole lors du rassemblement de samedi soir place des otages. Le père a déclaré : "Mon fils est maintenant avec sa famille, chanceux, mais 120 personnes sont toujours là-bas et ont besoin d'aide. Chaque jour pour eux est une torture, physique et mentale. J'exige sans tarder un accord pour la libération de toutes les personnes enlevées. Mon fils est de retour mais mon cœur est toujours à Gaza. Je supplie et demande à tout le monde de faire revenir tous les autres."