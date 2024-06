"Andrey a subi des abus psychologiques et physiques tout au long de sa captivité", raconte sa petite amie

La petite amie d'Andrey Kozlov, l'ex-otage du Hamas libéré par Tsahal la semaine dernière, a livré des détails supplémentaires sur les conditions de détention du jeune homme à Gaza. Jennifer a tout d'abord rapporté qu'Andrey et les deux autres otages avec lesquels il était prisonnier - Almog Meir et Shlomi Ziv qui ont également été libérés - avaient changé d'appartement quatre fois au total. En octobre et novembre, a-t-elle souligné, il y avait un réel manque de nourriture, ils ne mangeaient pratiquement pas. Andrey a subi des abus psychologiques et physiques quotidiens. S'il oubliait par exemple de frapper pour demander à sortir de la salle de bains, on l'enfermait à l'intérieur pendant une heure. On lui donnait un pot pour faire ses besoins, sans papier toilette, et il n'avait le droit de prendre une douche qu'une fois par semaine. "Les terroristes qui le gardaient n'arrêtaient pas de lui dire que le gouvernement israélien souhaitait que les otages meurent, que c'était son but", a encore relaté la jeune femme prénommée Jennifer.

Selon elle, le fait qu'Andrey soit russe n'a pas du tout été un avantage pour lui, bien au contraire : "Les terroristes lui disaient : 'Pourquoi es-tu venu en Israël ? Tu ne sais pas que ce pays est une occupation ? Et tu as choisi de venir ici malgré tout'".

Le plus difficile pour le jeune homme était de penser à ses parents, qui se trouvaient en Russie, et à la peine qu'ils enduraient. "Il est très, très attaché à sa famille. Il pensait à ses parents au loin et au chagrin qu'il leur avait causé. Il se blâmait d'avoir été kidnappé pour cette raison. A chaque fois qu'il pensait à sa mère, son cœur se brisait", a relaté Jennifer. Elle a expliqué qu'elle et Andrey n'étaient ensemble que depuis trois mois lorsqu'il a été enlevé au festival Nova, et qu'il était persuadé qu'elle l'avait oublié et qu'elle avait poursuivi sa vie, ce qui n'était pas du tout le cas. "Je me suis battue pour sa libération depuis le premier jour", a dit Jennifer.

"Andrey est quelqu'un de très fort mentalement, c'est ce qui l'a aidé. Il tenait un journal dans lequel il s''était fait la promesse de revenir vivant", a-t-elle encore dit, soulignant que celui-ci aurait malgré tout besoin de temps pour se reconstruire.

Jennifer a enfin exprimé sa reconnaissance envers les forces israéliennes pour avoir mené l'opération de sauvetage à bien : "J'ai tellement d'amour pour Tsahal, pour notre armée. Je n'ai pas de mots pour les remercier, ainsi que tous les parents dont les enfants sont au front. Et je partage tout le chagrin de la famille d'Arnon Zamora, qui a perdu la vie lors de cette opération héroïque."