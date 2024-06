Armes du Hezbollah à l'aéroport de Beyrouth : les journalistes interdits d'entrer dans une zone de frêt

Une visite de l'aéroport de Beyrouth pour les journalistes et les ambassadeurs, organisée par le ministre des transports affilié au Hezbollah libanais afin de prouver que le groupe terroriste ne stocke pas d'armes sur place, a été interrompue après que les reporters et les cameramen ont été empêchés d'entrer dans une zone de manutention de fret de l'aéroport.

La visite avait été organisée par le ministère des Transports de Beyrouth pour réfuter les allégations publiées hier par The Telegraph selon lesquelles le groupe terroriste chiite aurait stocké des armes provenant d'Iran à l'aéroport, notamment des missiles balistiques, des roquettes d'artillerie non guidées et des missiles guidés antichar à guidage laser, ainsi qu'une poudre blanche hautement explosive et toxique connue sous le nom de RDX.

En réponse à ces allégations, le ministre libanais des Travaux publics et des Transports affilié au Hezbollah, Ali Hamieh, avait tenu une conférence de presse à l'aéroport hier, rejetant ces allégations "ridicules" et invité les journalistes et les ambassadeurs à faire une visite des installations de l'aéroport ce matin, pour prouver qu'"il n'y a rien à cacher".

Lors de la visite, des dizaines de journalistes et d'ambassadeurs ont été accompagnés à travers certaines parties de l'aéroport, mais seuls les diplomates ont été autorisés à entrer dans l'un des bâtiments de manutention de fret en raison de "problèmes d'organisation", tandis que les journalistes ont dû attendre dehors sous la chaleur, selon le média saoudien Al-Hadath.