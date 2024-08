Attentat vendredi soir en Judée-Samarie : 4 blessés, une catastrophe évitée

Dans ce qui semble être une tentative d'attentat manquée, similaire à celle de Tel Aviv la semaine dernière, une voiture piégée a explosé près de Karmei Tzur dans le Gush Etzion.

Simultanément, un terroriste a forcé l'entrée de la colonie avec un véhicule piégé, tentant d'écraser le garde de sécurité. Un patrouilleur de sécurité est entré en collision avec le véhicule, est sorti de sa voiture et a ouvert le feu. En conséquence, le véhicule a explosé avec le terroriste à l'intérieur, le tuant sur le coup. Le patrouilleur a ainsi évité ce qui aurait pu être une catastrophe majeure. Les forces de sécurité ont fouillé la zone toute la nuit à la recherche d'autres terroristes potentiels, mais aucun autre suspect n'a été trouvé pour le moment.

Parmi les blessés se trouve le colonel Gal Rich, commandant de la brigade Etzion responsable du secteur, légèrement blessé à la main par des tirs dirigés contre le terroriste. Il a été soigné sur place et a continué à diriger l'opération.

Les ambulanciers et les paramédics de Magen David Adom qui ont pris en charge les deux incidents ont rapporté quatre blessés légers à modérés : "Nous avons reçu un signalement concernant un véhicule qui a explosé à la station-service du carrefour de Gush Etzion. Nous sommes arrivés très rapidement sur les lieux et avons vu le véhicule en flammes. Quelques minutes plus tard, nous avons localisé deux hommes blessés par balle, dont un jeune homme d'environ 24 ans souffrant d'une blessure par balle dans le bas du corps. Il était pleinement conscient et communiquait avec nous. Nous lui avons prodigué des soins médicaux et l'avons évacué vers l'hôpital dans un état modéré mais stable. Un autre homme d'environ 34 ans marchait sur les lieux avec des blessures par balle à la main et à l'épaule. Nous lui avons également fourni des soins médicaux et l'avons évacué vers l'hôpital dans un état léger."

