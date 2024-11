Après le cessez-le-feu, le Hezbollah dévoile son plan de reconstruction

Le Hezbollah estime que le nombre de ses combattants tués durant les 14 mois de conflit pourrait atteindre plusieurs milliers - jusqu'à 4 000 personnes - soit plus de dix fois le nombre de victimes de la guerre du Liban de 2006, rapporte Reuters dans une analyse approfondie publiée jeudi. Selon les sources citées par l'agence, avec l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le Hezbollah devra rebâtir sa structure organisationnelle et mener des enquêtes sur les "failles sécuritaires" qui ont permis à Israël de lui porter des coups si douloureux. L'une des principales erreurs qui sera examinée : la sous-estimation des capacités technologiques israéliennes.

Hassan Fadlallah, haut responsable politique du Hezbollah, a déclaré à Reuters que "le peuple" serait la priorité. "Il faut leur donner un abri, déblayer les décombres, 'faire ses adieux' aux martyrs et reconstruire", a-t-il affirmé. Malgré les destructions causées par la guerre, Fadlallah soutient que la résistance menée par les combattants du Hezbollah au Sud-Liban et les puissantes salves de roquettes tirées vers la fin du conflit prouvent l'échec d'Israël.

L'Iran, qui a créé le Hezbollah en 1982, a promis d'aider à la reconstruction. Les coûts sont colossaux : la Banque mondiale estime les dommages au seul secteur du logement au Liban à 2,8 milliards de dollars, avec 99 000 maisons partiellement ou totalement détruites.

Un haut fonctionnaire américain a déclaré que le Hezbollah est actuellement "très affaibli", tant militairement que politiquement. Un diplomate occidental a confirmé cette évaluation, ajoutant qu'Israël avait eu le dessus et avait pratiquement "dicté" les conditions de son retrait.

Néanmoins, le chercheur Andreas Krieg du King's College de Londres estime que le Hezbollah a maintenu une capacité significative. "Les performances de l'infanterie au Sud-Liban et les tirs de roquettes en profondeur sur le territoire israélien ces derniers jours ont montré que l'organisation reste très compétente", a-t-il déclaré, tout en précisant : "Cependant, le Hezbollah sera très absorbé par l'effort de reconstruction des infrastructures et, plus important encore, par la collecte des fonds nécessaires."