Des experts mettent en garde contre les défaillances des services de renseignement israéliens

Des documents découverts par les forces israéliennes dans la bande de Gaza montrent que le Hamas s'est efforcé pendant des années de recueillir des renseignements sur les villes et villages frontaliers d'Israël, notamment sur les mouvements et les habitudes des personnalités locales et des responsables de la sécurité, a récemment révélé la chaîne israélienne N12. Grâce à cette collecte méticuleuse d'informations, le Hamas a été en mesure d'exécuter une offensive surprise, mais aussi précise.

L'attaque du 7 octobre 2023 a stupéfié Israël et, une fois le choc passé, de nombreuses questions ont été soulevées quant à l'état de préparation d'Israël, à l'étendue des renseignements dont il disposait et à ce qui aurait pu être fait pour éviter une telle tragédie. Selon N12, des documents et des informations sensibles ont été collectés pendant des années par le Hamas. Le groupe terroriste a piraté des caméras de surveillance dans tout le sud d'Israël et a réussi à infiltrer des systèmes sensibles, ce qui lui a permis de surveiller les mouvements des principaux responsables de la sécurité dans la zone frontalière.

"Pour qu'Israël puisse empêcher l'existence d'une armée terroriste à sa frontière, il lui faut un contrôle total de la sécurité à Gaza", a déclaré à The Media Line le général de réserve Amir Avivi, fondateur du Forum israélien de défense et de sécurité. "Les capacités du Hamas, se sont développées en raison de l'absence de contrôle d'Israël sur le territoire". Les soldats manquent également de discipline, ignorant souvent les directives relatives à la sécurité de l'information et à l'utilisation des réseaux sociaux, a ajouté une autre source au média. "L'establishment de la défense était en quelque sorte indifférent et les autorités locales n'attachaient pas non plus beaucoup d'importance à cette question, qui est devenue un angle mort qui s'est élargi". Le Hamas a profité de cet angle mort pendant des années.

IDF Spokesperson

"De 2005 (date du retrait unilatéral israélien de Gaza) au 7 octobre, en l'absence de présence israélienne sur le terrain, les capacités du Hamas se sont accrues de manière exponentielle, notamment en matière de renseignement", a ajouté M. Avivi. "Ils ont développé des systèmes de surveillance très avancés qui s'apparentent aux systèmes détenus par les services de renseignement israéliens et ont également mené des opérations de renseignement humain, tout en entravant de manière significative la capacité d'Israël à utiliser des sources humaines pour recueillir des renseignements".

Avant le 7 octobre 2023, l'establishment de la défense israélienne et une grande partie de l'échelon politique pensaient que l'entrée des Palestiniens en Israël pour y travailler, qu'ils viennent de Gaza ou de Cisjordanie, désamorçait les tensions et diminuait la motivation à s'engager dans le terrorisme tout en créant une incitation à maintenir le calme entre Israël et les Palestiniens.

"Cette présomption était erronée", selon la source de The media Line. "À Gaza, cela n'a pas amené le Hamas à changer d'idéologie ou à réduire sa motivation à mener une telle attaque ; cela n'a pas eu d'impact positif, mais a également créé une plateforme de renseignement pour le Hamas". "Les permis de travail accordés aux Palestiniens ont permis au Hamas d'obtenir de nombreux renseignements", a renchéri M. Avivi. Le retrait d'Israël de Gaza en 2005 a rendu presque impossible le recrutement d'agents palestiniens par les services secrets israéliens.

"Le contrôle des renseignements israéliens s'accroît, mais il y a encore des lacunes", a déclaré M. Avivi. "Il y a beaucoup de renseignements sur les otages, mais ce n'est pas suffisant pour les libérer. Il est très rare que les conditions opérationnelles permettant les opérations de sauvetage soient réunies".