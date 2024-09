Les États-Unis lancent des poursuites contre les chefs du Hamas pour le massacre du 7 octobre

Le département de la Justice américain a déposé mardi soir un acte d'accusation sans précédent contre six hauts dirigeants du Hamas, dont trois sont déjà décédés, pour leur implication dans le massacre du 7 octobre en Israël. Cette action judiciaire marque une première dans la lutte américaine contre la direction du Hamas.

L'acte d'accusation vise Yahya Sinwar, Khaled Mashal et Ali Baraka, qui sont toujours en vie, ainsi qu'Ismail Haniyeh, Mohammed Deif et Marwan Issa, qui ont été éliminés depuis l'attaque. Il comprend sept chefs d'accusation, notamment "conspiration pour fournir un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère ayant entraîné la mort" et "utilisation d'armes de destruction massive ayant entraîné la mort".

Le document de 38 pages détaille le déroulement des événements du 7 octobre, y compris le massacre au festival Nova à Reim et les attaques contre les kibboutz de Be'eri, Nir Oz, Kfar Aza, Holit, Zikim, Kerem Shalom et Sufa. Il précise que "au moins 43 citoyens américains figuraient parmi les personnes tuées, et au moins 10 Américains sont portés disparus ou ont été enlevés".

Merrick Garland, procureur général des États-Unis, a déclaré : "Les accusations portées aujourd'hui ne sont qu'une partie de nos efforts pour frapper tous les aspects des opérations du Hamas. Ces actions ne seront pas les dernières." Il a ajouté que "les accusés, armés d'armes, de soutien politique et de financement du gouvernement iranien, ainsi que du soutien du Hezbollah, ont dirigé les efforts du Hamas pour détruire l'État d'Israël et assassiner des civils dans le cadre de cet objectif."

L'acte d'accusation décrit en détail les atrocités commises, notamment : "Au cours du massacre du 7 octobre, le Hamas a utilisé la violence sexuelle comme arme contre les femmes israéliennes, y compris le viol et la mutilation d'organes."

Concernant l'attaque du festival Nova, le document indique : "Un groupe de plus de 50 terroristes du Hamas a attaqué les participants au festival avec des mitrailleuses et d'autres armes. Lorsque les participants ont tenté de fuir, les terroristes du Hamas ont systématiquement exécuté un grand nombre d'entre eux."