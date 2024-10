Des Israéliens marquent le deuxième anniversaire de Yarden Bibas en captivité du Hamas

Des dizaines de proches et de sympathisants se sont rassemblés mercredi à Tel-Aviv pour marquer le 35e anniversaire de Yarden Bibas, kidnappé lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Bibas, qui fête son anniversaire jeudi, est le premier otage à passer deux anniversaires en captivité à Gaza. La famille a organisé une cérémonie sobre sur la Place des Otages, où sa sœur Ofri a dévoilé un panneau en fer forgé portant l'inscription "HOME", fabriqué par Yarden comme cadeau lorsqu'elle avait emménagé au kibboutz.

Article 27A of the Israeli copyright law

"Nous ne sommes pas une famille qui célèbre beaucoup les anniversaires", a déclaré Ofri, "mais il y avait toujours un gâteau, un dîner et une couronne que Shiri fabriquait pour toi, comme pour les enfants à la maternelle. Cette réalité est si loin de nous maintenant", a-t-elle ajouté, faisant référence à l'épouse de Bibas, également otage avec leurs deux jeunes enfants Ariel et Kfir.

Les participants ont marqué l'anniversaire de Yarden avec des bières Goldstar et une tarte au lait, ses mets préférés. Nili Margalit, ex-otage libérée en décembre 2023, avait révélé que des terroristes du Hamas avaient forcé Yarden à enregistrer une vidéo accusant Netanyahou de refuser de rapatrier les corps de sa famille, prétendument tuée. Israël n'a pas confirmé leur décès.

Après la cérémonie, Ofri Bibas a vivement critiqué le gouvernement : "Je suis très, très en colère - furieuse - qu'ils ne soient toujours pas là. Je pense qu'il y a eu de nombreuses opportunités, et ils pourraient déjà être ici." Elle a ajouté ne pas avoir invité de politiciens à la cérémonie : "Après un an, je ne les crois tout simplement plus."

Concernant sa famille captive, Ofri a confié : "Je ne connais pas leur état. Je ne sais pas s'ils sont vivants ou morts, je ne sais pas où ils sont, je ne sais rien." En message à son frère, elle a déclaré : "Nous t'aimons très, très fort et tu nous manques. Je n'ai pas grand-chose à souhaiter, si ce n'est ta liberté, et que tu puisses à nouveau serrer Shiri dans tes bras, embrasser Ariel et Kfir et être avec eux, et que nous puissions fêter ton prochain anniversaire, et beaucoup d'autres après cela, ensemble."