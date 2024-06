Exclusif : Israël craint l’ouverture d’un nouveau front en Méditerranée

La communauté israélienne du Renseignement craint de plus en plus l’ouverture d'un nouveau front particulièrement inquiétant contre l’État hébreu, cette fois en Méditerranée. Selon les détails autorisés à la publication par les services de sécurité israéliens, des renseignements récents indiquent que les rebelles Houthis du Yémen ont commencé à étendre leur influence en Afrique du Nord, au Soudan, en Égypte et au Maroc avec l’intention d’agir contre Israël à partir de ces régions.

Le plan des Houthis prévoit le passage de combattants en provenance du Yémen vers ces pays. Depuis le Maroc, ils pourront également menacer le détroit de Gibraltar. Selon les informations recueillies par les Renseignements israéliens un processus de transfert d'armes vers les nouvelles zones est déjà en cours.

Une source au fait des détails a déclaré à i24NEWS : "Le scénario d'horreur est celui d'un missile qui tomberait en mer Méditerranée, ce qui serait une catastrophe. Il ne s'agit pas seulement du port d'Eilat et de la mer Rouge, la menace est juste ici, en face des côtes israéliennes".

Selon le quotidien libanais Al Akhbar, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s’est récemment rapproché des Houthis et des milices chiites présentes en Irak. Les Houthis veulent bâtir un empire, affirme le journal aligné sur le Hezbollah. L'Iran est actuellement actif en Jordanie, au Yémen, en Irak, en Syrie, au Liban et au Soudan via ses proxys, et déploie des efforts particuliers dans la corne de l’Afrique.