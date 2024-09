Francesca Albanese appelle à la libération des "otages israéliens et palestiniens"

Francesca Albanese, Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens, a suscité une nouvelle controverse lundi en réagissant à la mort de six otages israéliens à Gaza. Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), elle a appelé à la libération de "tous les otages, israéliens comme palestiniens".

""Que les otages israéliens retrouvés morts dans un tunnel à Gaza aient été exécutés ou tués, il s'agit d'un nouveau crime odieux dont les responsables devront rendre compte. Condoléances et solidarité à tous ceux qui pleurent leurs êtres chers. Puissent tous les otages, quels que soient leurs ravisseurs, retrouver bientôt l'amour de leurs familles et de leur communauté. #libérezlesotages - à la fois israéliens et palestiniens".

Mme Albanese, connue pour ses positions controversées sur le conflit israélo-palestinien, a également attiré l'attention sur la situation des prisonniers palestiniens. Selon les chiffres d'août 2024, 9 881 prisonniers palestiniens étaient détenus dans les prisons israéliennes, dont 3 432 en détention administrative, 1 584 qualifiés de "combattants illégaux", 2 074 prisonniers condamnés et 2 791 détenus en attente d'inculpation ou de condamnation.

Les déclarations de la Rapporteure spéciale de l'ONU ne sont pas passées inaperçues. Fin août, elle avait déjà fait l'objet de critiques après avoir affirmé qu'Israël n'avait aucune base légale pour opérer en Cisjordanie au nom de la légitime défense. Ses récents commentaires sur les otages soulèvent à nouveau des questions sur son impartialité dans le traitement du conflit.