Frappe aérienne israélienne à Beyrouth visant Ali Karaki, le plus haut commandant restant du Hezbollah sous Nasrallah

Une frappe aérienne israélienne dans le quartier de Dahieh à Beyrouth lundi soir a visé Ali Karaki, le chef du front sud du Hezbollah et le troisième plus haut responsable du groupe, seulement trois jours après l'assassinat du haut commandant du Hezbollah Ibrahim Aqil et de plusieurs figures importantes de la Force Radwan d'élite du groupe terroriste.

Une source sécuritaire a confirmé à Reuters que Karaki était la cible de la frappe, mais a déclaré que son sort reste inconnu. Pendant ce temps, Sky News Arabia a rapporté, citant une source libanaise, que Karaki aurait été tué tandis que d'autres publications affirmaient un peu plus tard dans la soirée qu'il avait été simplement blessé.

Peu avant la frappe aérienne, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a diffusé un message vidéo au peuple libanais, déclarant que "la guerre d'Israël n'est pas contre eux, mais contre le Hezbollah". Il a accusé le Hezbollah d'utiliser des civils libanais comme boucliers humains en plaçant des roquettes et des missiles dans des zones résidentielles.