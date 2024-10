Gaza : Tsahal procède à l'évacuation de patients d'un hôpital afin d'assurer leur sécurité

L'armée israélienne assure qu'elle continue d'agir conformément au droit international afin de permettre et de faciliter l'aide humanitaire aux résidents de la bande de Gaza, notamment dans le domaine médical. Elle le fait par le biais de l'Administration de coordination et de liaison (CLA) du COGAT pour Gaza et les activités des forces de la 162e Division dans la région de Jabaliya.

Tsahal a ainsi fait savoir que 23 patients (des enfants pour la plupart) avaient été transférés jeudi soir de l'hôpital Kamal Adwan vers d'autres hôpitaux actifs de la bande de Gaza. Le transfert a été effectué dans cinq ambulances accompagnées de quatre véhicules de l'ONU en coordination avec l'OMS et l'UNICEF. Il a été eu lieu à la suite de la demande de Tsahal - en coordination avec la communauté internationale et les responsables du système de santé - d'évacuer les hôpitaux de la zone afin de préserver la sécurité des patients.