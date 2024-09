Yémen : le missile des Houthis envoyé vers Tel Aviv s'est désintégré en vol

Ce dimanche matin, à 6h30, des alertes inhabituelles ont retenti dans de nombreuses localités du centre d'Israël, après le lancement d'un missile balistique depuis le Yémen. Des débris de ce missile sont tombés dans la région de Lod. Une source haut placée de l'armée israélienne a confié à i24NEWS que le missile s'était désintégré en vol, compliquant considérablement toute tentative d'interception. "Selon une première évaluation, le missile aurait pu se décomposer en vol, soit spontanément, soit à la suite d'une collision avec un missile de défense aérienne. C'est la première fois qu'un missile sol-sol est lancé d'une telle distance, que ce soit 1600 ou 1900 kilomètres", a expliqué Tzvika Haimovitch, ancien commandant de la défense aérienne.

Le commandement militaire a précisé qu'à 6h21, un missile sol-sol avait été tiré du Yémen vers le territoire israélien. Une enquête préliminaire révèle que trois missiles de défense ont été tirés pour tenter d'intercepter le missile balistique (deux missiles Arrow et un Iron Dome).

Des débris de missile sont tombés dans des zones ouvertes et à la gare de "Paatei Modiin" et les pompiers sont intervenus pour éteindre un incendie qui s'est déclaré dans une zone non habitée près de Kfar Daniel.