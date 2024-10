Israël frappe les institutions financières du Hezbollah au Liban

L'armée israélienne a lancé dimanche des frappes contre les institutions financières du Hezbollah, après avoir averti les civils de s'éloigner du quartier de Dahieh à Beyrouth et de la région de la vallée de la Bekaa. Ces attaques ont provoqué la panique dans certaines parties de Beyrouth, où les rues se sont rapidement engorgées de personnes cherchant à rejoindre des quartiers jugés plus sûrs.

Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré : "Quiconque se trouve à proximité de sites utilisés pour le financement du terrorisme du Hezbollah doit évacuer immédiatement." Il a ajouté : "Dans les jours à venir, nous révélerons comment l'Iran finance les activités terroristes du Hezbollah en utilisant des institutions civiles, des associations et des organisations caritatives comme couvertures."

L'armée israélienne a indiqué que les infrastructures appartenant à l'association Al-Qard al-Hassan, liée au Hezbollah, seraient ciblées. Cette organisation compte plus de 30 succursales à travers le Liban, dont 15 dans des zones densément peuplées du centre de Beyrouth et de sa banlieue.

Selon Tsahal, "Une part importante des activités du Hezbollah, financée par les budgets de l'État iranien, est menée par le biais de ces fonds, destinés à des activités terroristes, notamment l'armement, les installations de stockage d'armes, les sites de lancement, les salaires des membres et d'autres opérations."

L'armée israélienne a révélé que ces banques détiennent des devises iraniennes converties en dollars en Syrie, qui arrivent au Liban dans des valises - des centaines de millions à un milliard de dollars en espèces chaque année, principalement pour les salaires et les infrastructures militaires.

Le Hezbollah serait devenu le plus grand et le plus riche employeur du Liban, dans un contexte de crise économique qui dure depuis 2019. Selon Tsahal, le salaire mensuel moyen d'un agent du Hezbollah s'élève à 500 dollars.

L'opération israélienne vise à déstabiliser le Hezbollah en ciblant ses centres de pouvoir financier. "Cela empêchera le Hezbollah d'assurer la stabilité et la sécurité de ses agents et employés," a déclaré l'armée, ajoutant que de nombreux bâtiments seraient détruits et des actifs ciblés dans le cadre d'un plan stratégique contre l'organisation.