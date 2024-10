"Netanyahou veut ramener ses colons dans le nord, il verra que plus encore seront déplacés", affirme Naim Qassem, secrétaire général adjoint du Hezbollah

Naim Qassem, vice-secrétaire général du Hezbollah, s'est exprimé ce mardi, affirmant qu'Israël cherche à anéantir la résistance palestinienne et à exterminer le peuple palestinien.

Dans son discours, Qassem a déclaré : "L'alliance entre notre ennemi, les États-Unis et l'Occident vise à nous mettre sous pression, mais cette stratégie est vouée à l'échec. Un an après le 'déluge d'Al-Aqsa', nous pouvons affirmer que cet événement exceptionnel marque le début d'une transformation profonde du Moyen-Orient, redéfinissant l'influence de la résistance. Les actions de la résistance palestinienne sont pleinement légitimes, car elles s'opposent à 75 ans d'occupation."

Il a poursuivi en accusant Israël de vouloir éliminer la résistance palestinienne et son peuple. Selon lui, les États-Unis sont complices des crimes israéliens, et sans leur soutien et celui de l'Occident, le conflit aurait pris fin en un mois, Israël étant incapable de faire face seul à la résistance palestinienne. "Aujourd'hui, Israël ne combat pas, il massacre", a-t-il ajouté.

S'adressant directement au chef d'état-major israélien, le général Herzi Halevi, Qassem a déclaré : "Vous avez admis votre échec à protéger les civils pendant un an. Halevi, vous continuerez à échouer, et cela devrait servir de leçon à vous et à Netanyahou. Israël cherche à éliminer tous ceux qui s'opposent à lui et revendiquent leurs droits. Il veut soumettre les peuples et les nations de la région à sa volonté, mais cela n'arrivera pas."

Qassem a ensuite loué le rôle de l'Iran, le présentant comme le fer de lance de la lutte contre "cette tumeur cancéreuse" et soulignant son soutien ouvert aux résistances libanaise et palestinienne. "C'est l'Iran qui décidera de l'aide à apporter. À ceux qui en doutent, je demande : qu'avez-vous fait pour soutenir la résistance ?"

Pour conclure, il a interprété les récentes frappes de missiles iraniens sur Tel-Aviv comme un signe de la détermination de l'Iran à soutenir la résistance. "Contrairement aux mensonges de Netanyahou, il ne s'agit pas d'une question de présence iranienne dans la région, mais d'un mouvement de libération palestinien, soutenu par l'Iran et le Hezbollah pour récupérer leurs terres", a-t-il affirmé.

"Netanyahou peut dire qu'il veut la guerre, mais il ne peut pas atteindre ses objectifs. Nous lui ferons mal et étendrons la portée de nos missiles et drones. Des centaines de missiles, des dizaines de drones et de nombreuses localités et villes du nord sont à portée des missiles de la résistance. Nos capacités sont en bon état, et ce que l'ennemi dit concernant l'atteinte à nos capacités est une illusion. Netanyahou dit qu'il veut ramener les colons (il fait référence aux habitants du nord), et nous disons que le double de ce nombre sera en fait expulsé."