Israël organise le transfert de patients et la livraison de carburant aux hôpitaux de Gaza

Une opération humanitaire d'envergure a été menée vendredi dernier à Gaza sous la coordination du COGAT (Coordination des activités gouvernementales dans les territoires). Cette initiative visait à soutenir la réponse médicale dans la bande de Gaza et a permis plusieurs interventions significatives. L'hôpital Kamal Adwan a reçu une livraison cruciale de 5 000 litres de carburant pour maintenir ses opérations essentielles. En parallèle, 87 personnes, comprenant patients, soignants et autres individus, ont été transférées vers des hôpitaux opérationnels de la bande de Gaza. Ces transferts ont été effectués par ambulances et autres véhicules en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'opération a également concerné l'hôpital Al-Awda, d'où 16 patients et accompagnants ont été évacués en coordination avec la Croix-Rouge. Des centaines de colis alimentaires ont été distribués dans le même temps.

Ces évacuations répondent aux demandes de Tsahal et des responsables du système de santé visant à évacuer en toute sécurité les hôpitaux de la zone. L'objectif est d'assurer la sécurité des résidents tout en maintenant des corridors humanitaires et des centres médicaux actifs dans la bande de Gaza.

La coordination de cette opération par le COGAT illustre les efforts continus pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à la population civile de Gaza, particulièrement dans le domaine des soins de santé. Les transferts médicaux ont été effectués via des couloirs humanitaires sécurisés, permettant aux patients d'accéder à des établissements de santé fonctionnels.

Cette opération s'inscrit dans un effort plus large visant à maintenir l'accès aux soins médicaux dans la bande de Gaza, malgré le contexte sécuritaire complexe. Le COGAT a indiqué que ces efforts de soutien et de facilitation de la réponse humanitaire se poursuivront.