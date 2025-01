Israël : Près de 1000 victimes du 7 octobre réclament une commission d'enquête d'État

Une lettre ouverte signée par près de 1000 personnes directement touchées par l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 a été publiée mercredi dans plusieurs grands journaux israéliens, exigeant la création immédiate d'une commission d'enquête d'État sur les multiples défaillances ayant permis la plus grande catastrophe de l'histoire d'Israël. Parmi les signataires figurent plus de 20 anciens otages libérés, des centaines de familles endeuillées, des proches d'otages toujours détenus à Gaza, des survivants de l'attaque et des soldats de Tsahal blessés et réservistes. Cette initiative est portée par le Conseil d'Octobre, qui représente les familles directement impactées par le massacre du 7 octobre, au cours duquel environ 1200 personnes ont été tuées et 251 prises en otage.

"Nous, les familles touchées le 7 octobre et signataires ci-dessous, exigeons que le gouvernement établisse une commission d'enquête d'État", indique la lettre. "Nous nous opposerons à toute tentative d'établir une commission de dissimulation politique. Nous n'accepterons pas un comité où les cibles de l'enquête nomment les enquêteurs."

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et ses alliés de la coalition de droite s'opposent à cette initiative, arguant qu'une telle enquête serait politiquement orientée contre eux, les membres étant sélectionnés par le président de la Cour suprême. Ils soutiennent également que toute enquête ne devrait avoir lieu qu'après la fin de la guerre. De son côté, l'opposition accuse Netanyahu et son gouvernement de tenter d'échapper à leurs responsabilités pour conserver le pouvoir.