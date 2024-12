Israël revendique l'élimination de Haniyeh en juillet à Téhéran

Lors d'une cérémonie du ministère de la Défense lundi soir, le ministre israélien Israel Katz a officiellement reconnu l'élimination du leader du Hamas et lancé un avertissement direct aux Houthis. "En ces jours où l'organisation terroriste houthie tire des missiles sur Israël, je veux leur transmettre un message clair : nous avons vaincu le Hamas, battu le Hezbollah, aveuglé les systèmes de défense iraniens et frappé leurs capacités de production, fait tomber le régime d'Assad en Syrie, et nous frapperons durement l'organisation terroriste houthie au Yémen, dernière encore debout", a déclaré Gallant.

"Nous frapperons leurs infrastructures stratégiques et décapiterons leurs dirigeants, exactement comme nous l'avons fait avec Haniyeh, Sinwar et Nasrallah à Téhéran, Gaza et au Liban - nous le ferons à Hodeida et Sanaa", a-t-il ajouté.

L'élimination de Haniyeh s'est déroulée fin juillet vers 2h00 du matin à Téhéran. Le leader du Hamas résidait dans une résidence spéciale pour vétérans dans le nord de la capitale iranienne. Une source iranienne a révélé à la chaîne libanaise Al-Mayadeen que le dirigeant a été tué par un missile tiré depuis l'extérieur du pays.

Le Daily Telegraph a rapporté début août que le Mossad aurait recruté des agents de sécurité iraniens pour placer des charges explosives dans la maison d'hôtes où séjournait Haniyeh. Selon le journal britannique, les explosifs ont été dissimulés dans trois chambres distinctes du bâtiment. Des images de vidéosurveillance montreraient deux agents installant les charges dans différentes pièces de l'établissement appartenant aux Gardiens de la révolution. Une source au sein des Gardiens a affirmé que le Mossad avait recruté des agents de l'unité de sécurité "Ansar al-Mahdi".