Katz donne un mois et demi à Tsahal pour achever les enquêtes sur l'échec du 7 octobre

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a ordonné jeudi au chef d'état-major Hertzi Halevi de finaliser les enquêtes sur le massacre du 7 octobre d'ici la fin du mois prochain. "L'armée a l'obligation de terminer ces enquêtes rapidement pour les présenter aux familles et au public israélien, ainsi que pour tirer les leçons et conclusions nécessaires", a-t-il déclaré. Le ministre a également informé le chef d'état-major qu'il n'approuverait aucune nouvelle nomination de généraux jusqu'à ce qu'il reçoive les rapports d'enquête. "Le ministre de la Défense doit étudier et comprendre leur signification et leur impact potentiel sur les candidats à la promotion", précise le communiqué de son bureau.

Cette décision intervient alors que le gouvernement, dont Katz est membre, s'oppose fermement à la création d'une commission d'enquête nationale sur la catastrophe. Il y a trois semaines, le chef d'état-major Halevi avait vivement critiqué le ministre après avoir appris par la presse sa décision de geler les nominations de deux officiers supérieurs. "La nomination d'officiers n'est pas un privilège, mais une obligation de commandement et opérationnelle", avait-il écrit dans une lettre aux commandants.

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a soutenu l'ultimatum de Katz, déclarant : "Cette décision représente un changement positif par rapport à la politique de Gallant, un changement que j'ai réclamé à plusieurs reprises l'année dernière. Nous devons reconstruire le haut commandement de l'armée et nommer uniquement des commandants offensifs qui n'ont pas fait partie de la conception de la contention."

En revanche, Yair Golan, ancien chef d'état-major adjoint, a critiqué la décision : "Un militant politique ne peut pas être ministre de la Défense. Quel style pitoyable, le ministre de la désertion menace le chef d'état-major."