L'annonce de l'élimination d'Ismaïl Haniyeh a surpris et irrité les Etats-Unis (Washington Post)

Selon le Washington Post, qui cite des sources familières avec le processus de réflexion de la Maison Blanche, Israël a immédiatement informé les États-Unis après l'assassinat du leader du Hamas Ismail Haniyeh qu'il était derrière ce meurtre.

D'après le journal, les responsables de l'administration Biden étaient furieux de la décision d'éliminer Haniyeh, craignant que cela puisse compromettre des mois de négociations minutieuses en vue d'une trêve à Gaza.

Le journal rapporte que les responsables américains sont également indignés du fait qu'Israël ne les ait pas informés avant de lancer d'autres opérations visant à assassiner des commandants du Hezbollah ou iraniens.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a mis en garde contre une escalade du conflit, déclarant : "Nous sommes à un moment crucial pour un accord, les négociations sont dans leur phase finale." Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a ajouté : "Nous œuvrons pour parvenir à un accord, mais sommes prêts à toute escalade."

Le président Biden aurait eu un échange houleux avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lui reprochant le timing de l'opération. Selon le New York Times, Biden aurait déclaré que l'assassinat de Haniyeh sur le sol iranien pourrait compromettre les efforts pour obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages.

Netanyahou aurait rejeté ces accusations, affirmant que l'élimination de Haniyeh, bien que perturbant temporairement le processus, accélérerait finalement la conclusion d'un accord en augmentant la pression sur le Hamas.

Les tensions entre Washington et Jérusalem semblent s'accentuer, malgré les efforts pour présenter un front uni contre le régime iranien. Les États-Unis continuent de travailler intensivement pour apaiser les tensions et empêcher une expansion du conflit, tout en réaffirmant leur engagement envers la sécurité d'Israël. Malgré les divergences apparentes, Blinken aurait transmis un message clair au Premier ministre du Qatar, affirmant que l'Iran serait "le plus grand perdant" s'il choisissait de réagir de manière significative à l'éimination de Haniyeh.