L'armée israélienne déjoue une attaque massive du Hezbollah, retour progressif à la normale

Les services de renseignement militaires israéliens ont déjoué une attaque à grande échelle du Hezbollah dimanche matin, mais le groupe terroriste affirme avoir tout de même tiré plus de 320 roquettes. Des frappes ont touché Acre et d'autres localités du nord d'Israël, où les tirs de roquettes se sont poursuivis plusieurs heures avant que le Hezbollah ne déclare l'attaque "terminée". Tsahal a pour sa part détruit des lanceurs qui devaient être utilisés à 5h du matin et touché plusieurs sites sensibles du centre d'Israël, dont Tel Aviv.

Selon des responsables de la sécurité, le Hezbollah prévoyait de frapper des installations stratégiques dans le nord et le centre, y compris une potentielle attaque contre l'aéroport Ben Gourion.

Un responsable a déclaré que le Hezbollah avait l'intention de lancer des milliers de projectiles sur des centaines de cibles militaires et stratégiques. À la place, l'organisation terroriste a tiré des drones et environ 320 roquettes sur des communautés du nord d'Israël, dont Acre, Ma'alot et Safed.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant ont dirigé la frappe préventive depuis le centre de commandement de Tsahal à Tel-Aviv. "Nous avons identifié les préparatifs du Hezbollah pour attaquer Israël aux premières heures et avons ordonné à Tsahal d'agir de manière préventive pour éliminer la menace", a déclaré Netanyahou.

Malgré la frappe préventive, le Hezbollah a lancé des centaines de roquettes sur le nord d'Israël, causant des dégâts dans plusieurs communautés. À Acre, des bâtiments, des maisons et une école maternelle ont été touchés, et une femme a été légèrement blessée par des éclats d'obus. Le Hezbollah a qualifié ces tirs de roquettes de "première phase" de sa réponse à l'élimination de son chef militaire Fuad Shukr. Par précaution, le ministre de la Défense Gallant a déclaré une "situation spéciale" dans tout le pays, imposant des restrictions de Tel-Aviv vers le nord.