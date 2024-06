L'armée israélienne élimine Salame Muhammad Abu Ajaj, haut responsable du Hamas à Rafah

Dans un communiqué publié vendredi soir, l'armée israélienne annonce l'élimination jeudi de Salame Muhammad Abu Ajaj, un terroriste de premier plan des forces de sécurité générales du Hamas dans la région de Rafah. "Les forces de sécurité générales du Hamas sont un organe qui soutient l'aile militaire du Hamas et est chargé de plusieurs rôles clés tels que la survie de l'organisation, l'activité militaire de routine du Hamas et la perturbation de l'activité opérationnelle de Tsahal dans la bande de Gaza", souligne Tsahal. Dans le cadre de son rôle, Ajaj a œuvré pour renforcer et consolider l'organisation terroriste dans la région de Rafah.

Tsahal "a pris connaissance des informations selon lesquelles" le maire de la ville de Nuseirat à Gaza, Eiad Almaghari, a été tué dans la même frappe. Almaghari était un terroriste opérationnel avec une longue histoire au sein du Hamas, indique Tsahal, qui précise qu'il a servi dans le passé au sein du quartier général de l'organisation en Cisjordanie et a joué un rôle important dans la planification d'attaques terroristes dans la région de Judée-Samarie.