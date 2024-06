L'Autorité palestinienne libère un terroriste qui a tué deux soldats israéliens la semaine dernière dans un attentat à la voiture-bélier

L’autorité palestinienne (AP) a libéré le terroriste auteur de l’attaque à la voiture-bélier près de l'implantation d'Itamar, en Judée-Samarie, mercredi dernier, dans laquelle les soldats Eliya Hilel et Diego Shvisha Harsaj avaient été tués, a rapporté la radio de l’armée lundi. L'armée israélienne, furieuse du laxisme de l'Autorité palestinienne s’est mise à la recherche du terroriste libéré.

L'homme, un habitant de Naplouse âgé de 40 ans, s'était rendu à la police de l'Autorité palestinienne peu de temps après l’attentat. Celle-ci a finalement estimé qu'il s'agissait d'un accident et non d'une attaque terroriste. L’appareil de sécurité de l’AP, qui a détenu le terroriste un peu plus d’une journée, avait proposé au service israélien de sécurité intérieure du Shin Bet de créer une commission d'enquête conjointe pour enquêter sur l’évènement pendant que le terroriste restait sous sa garde.

Les Israéliens ont refusé l'offre, indiquant clairement qu’en ce qui les concernait, il ne s’agissait pas d’un simple accident mais bien d’une attaque terroriste délibérée. Israël avait également demandé à l’AP de lui livrer l’assassin des deux soldats.

Les services de sécurité de l’AP, qui craignaient que les forces israéliennes ne lancent un raid contre le poste de police ou il était détenu à Naplouse, l’a donc libéré vendredi matin. Le terroriste a depuis fui la ville.