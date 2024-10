L'ayatollah Ali Khamenei prend exceptionnellement la parole en public pour célébrer l'attaque du 7 octobre

Lors d'un rare sermon du vendredi à Téhéran, le Guide suprême iranien Ali Khamenei a défendu l'attaque de missiles lancée cette semaine contre Israël, tout en faisant l'éloge de l'invasion menée par le Hamas le 7 octobre dernier.

S'adressant à des milliers de fidèles, Khamenei a déclaré que les groupes armés soutenus par l'Iran au Moyen-Orient "ne reculeront pas" malgré l'élimination récente de plusieurs dirigeants terroristes par Israël. Il a affirmé que "la résistance dans la région ne reculera pas avec ces martyrs et vaincra", faisant référence aux leaders du Hezbollah et du Hamas tués.

Le Guide suprême a qualifié l'attaque du 7 octobre de "logique et légitime", louant la "défense féroce" des groupes terroristes contre les forces israéliennes au cours de l'année écoulée. Il a ajouté qu'Israël "ne vaincra jamais le Hamas et le Hezbollah".

Concernant le barrage de missiles lancé mardi par l'Iran, Khamenei l'a présenté comme "la punition minimale pour les crimes du régime sioniste usurpateur". Il a également qualifié Israël de "régime malveillant" qui "ne se maintient que grâce au soutien américain" et prédit qu'il "ne durera pas longtemps".

Le sermon de Khamenei intervient quelques jours avant le premier anniversaire des atrocités du 7 octobre, où environ 3 000 terroristes du Hamas ont tué 1 200 personnes en Israël et enlevé 251 otages, dont 97 sont toujours en captivité.

L'Iran, qui a rompu ses liens avec Israël après la révolution islamique de 1979, a fait de la destruction d'Israël et du soutien à la cause palestinienne un élément central de sa politique étrangère. Le Hamas, le Hezbollah et d'autres groupes armés du Moyen-Orient font partie de "l'axe de la résistance" aligné sur l'Iran contre Israël et les États-Unis.