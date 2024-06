L'Espagne et l'Arabie saoudite recommandent à leur tour à leurs citoyens de "rester en alerte" ou de quitter le Liban

Après l'Allemagne, le Canada, ou les Pays-Bas, c'est aujourd'hui l'Espagne et l'Arabie saoudite qui demandant à leurs ressortissants de quitter le Liban en raison des risques croissants d'escalade dans la région.

L'ambassade d'Espagne à Beyrouth a publié un communiqué urgent, recommandant le report de tous les voyages non essentiels au Liban. "Compte tenu de l'incertitude quant à l'évolution possible de la situation sécuritaire dans le sud du pays et de la volatilité croissante dans la région, il est réitéré qu'il convient de reporter tous les voyages non essentiels au Liban", précise l'ambassade.

Les autorités espagnoles conseillent également à leurs ressortissants de vérifier auprès de leurs compagnies aériennes les éventuels changements d'horaires ou annulations de vols à destination ou en provenance de Beyrouth.

L'ambassade insiste particulièrement sur le danger extrême que représentent les déplacements au sud du fleuve Litani, en raison des événements se déroulant en Israël, à Gaza et dans le sud du Liban. Elle recommande à tous les Espagnols présents au Liban de se tenir informés de l'évolution de la situation et de suivre scrupuleusement les consignes de sécurité des autorités locales.

Le communiqué met en garde contre le risque d'épisodes de violence, y compris armée, et de manifestations pouvant survenir n'importe où dans le pays. Il évoque également les pénuries de carburant, de médicaments, d'eau et d'électricité qui affectent l'ensemble du pays et perturbent les services essentiels.

Dans un développement parallèle, l'Arabie saoudite a appelé tous les ressortissants saoudiens actuellement présents dans le pays "à le quitter immédiatement".