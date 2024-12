L'ex-ministre israélien de la Défense dénonce un "nettoyage ethnique" à Gaza

L'ancien ministre israélien de la Défense Moshe (Bogie) Ya'alon a réaffirmé dimanche ses accusations concernant un "nettoyage ethnique" dans la bande de Gaza lors d'une interview sur la radio publique Kan Reshet B. "J'assume pleinement cette expression", a-t-il déclaré, ajoutant que "le problème ne vient pas des soldats de Tsahal". "Je parle au nom des commandants qui servent à Gaza. On les met en danger de mort et ils seront exposés à des poursuites devant la Cour pénale", a souligné Ya'alon. L'ancien ministre a insisté sur le fait qu'Israël "n'est plus une démocratie" tant que le gouvernement ne prendra pas ses responsabilités en établissant une commission d'enquête nationale.

Ya'alon affirme avoir voulu "tendre un miroir" aux appels en faveur d'une dilution de la population gazaouie et d'un retour des colonies juives dans la bande de Gaza, faisant notamment référence aux déclarations du ministre des Finances Bezalel Smotrich. "Je dois alerter sur ce qui se passe là-bas. Des crimes de guerre sont commis ici. Aucune démocratie n'a jamais été traduite devant la Cour pénale de La Haye", a-t-il averti.

Ces propos font suite à son interview accordée la veille à DemocratTV, où il déclarait : "La voie dans laquelle on nous entraîne actuellement est celle de la conquête, de l'annexion, du nettoyage ethnique - regardez le nord de Gaza. Un transfert, appelez-le comme vous voulez, et l'installation de colonies juives."

Ces déclarations ont suscité de vives réactions. Le Likoud a répondu que "Ya'alon a depuis longtemps perdu le nord et sa boussole morale, et ses propos diffamatoires constituent un cadeau pour la Cour pénale internationale et le camp des ennemis d'Israël". Le président du Camp national Benny Gantz s'est également opposé à ces propos, écrivant : "Ce n'est pas du nettoyage ethnique - Tsahal combat les terroristes et continuera à le faire partout dans la bande de Gaza."