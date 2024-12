L'Iran voit dans le cessez-le-feu une opportunité de reconstruire le Hezbollah

L'Iran considère le cessez-le-feu de quatre jours entre Israël et le Hezbollah comme une occasion de reconstruire l'organisation terroriste basée au Liban, selon des sources proches du groupe citées par le Washington Post samedi. Cette trêve offre à Téhéran la possibilité d'évaluer l'état de ce qui était auparavant son plus puissant proxy dans la région. Le Hezbollah aurait perdu jusqu'à 4 000 combattants dans la guerre, selon une source citée par Reuters la semaine dernière, la majorité ayant péri durant les deux derniers mois d'intensification des combats. Tsahal estime avoir éliminé environ 3 000 opérateurs du Hezbollah et porté des coups massifs à ses infrastructures.

"Le Liban était à son plus vulnérable pendant les bombardements intensifs, pourtant le soutien des autres membres de l'axe de la résistance, y compris le Yémen et l'Irak, était minime au mieux", a déclaré une source proche du Hezbollah, faisant référence aux proxies régionaux de l'Iran alignés contre Israël.

L'Iran a promis d'aider à reconstruire le Hezbollah, élément clé de sa stratégie de dissuasion. "L'Iran est prêt à allouer des fonds pour la reconstruction et assurer la survie du Hezbollah, ainsi que pour maintenir le soutien au sein de la communauté chiite", a indiqué la source.

Téhéran avait déjà aidé à reconstituer le Hezbollah après un précédent affrontement avec Israël en 2006, mais à l'époque le groupe terroriste avait subi beaucoup moins de pertes. La capacité de l'Iran à fournir une aide substantielle reste incertaine, son économie ayant souffert des années de sanctions américaines et internationales liées à son programme nucléaire.