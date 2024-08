L'UE et les USA condamnent les propos de Bezalel Smotrich sur la famine à Gaza

Les déclarations du ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, suggérant que l'affamement des Gazaouis pourrait être "justifié et moral" pour obtenir la libération des otages, ont déclenché une tempête diplomatique. Lors d'un colloque sur l'avenir de Gaza, Smotrich a affirmé : "personne dans le monde ne nous laissera affamer deux millions de personnes, bien que peut-être ce soit justifié et moral pour faire libérer les otages".

Ces propos ont immédiatement suscité une condamnation internationale. L'Union européenne a qualifié ces déclarations de "plus qu'ignominieuses", exigeant que le gouvernement israélien s'en distancie sans équivoque. La France a exprimé sa "profonde consternation face à ces propos scandaleux". Le Département d'État américain s'est dit "consterné", soulignant le caractère "nuisible et troublant" de telle rhétorique.

Cette controverse s'inscrit dans un contexte déjà tendu, où Israël fait face à des accusations récurrentes de restriction de l'aide humanitaire à Gaza depuis le début du conflit il y a dix mois. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a même annoncé en mai qu'il cherchait à obtenir des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahou et le ministre de la Défense Gallant, les accusant entre autres d'avoir "causé la famine comme méthode de guerre".

AP Photo

Malgré diverses tentatives pour acheminer l'aide, incluant des largages aériens et une jetée maritime temporaire construite par les États-Unis, les convois terrestres demeurent la méthode la plus efficace. Israël, de son côté, met en avant ses efforts pour faciliter l'aide humanitaire, tout en pointant du doigt la mauvaise distribution par les agences d'aide et le pillage par des groupes armés.

Au cours des dix derniers mois, plusieurs solutions ont été expérimentées pour l'acheminement de l'aide, mais les camions de fournitures entrant par les passages terrestres se sont finalement avérés être le moyen le plus efficace pour répondre aux besoins de la population gazaouie