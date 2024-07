La CIJ, saisie par l'Autorité palestinienne, affirme qu'Israël "viole le droit international en Cisjordanie et à Jérusalem Est"

La Cour internationale de Justice, dans son arrêt sur le contrôle israélien des territoires palestiniens, a déterminé que les politiques d'Israël, "y compris la réquisition de terres pour les colonies, violent les Règlements de La Haye, qui font partie des traités fondateurs du droit international".

La CIJ note dans sa décision sur la légalité de la domination israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est qu'il existe "des preuves abondantes qu'Israël fournit des incitations" à sa population pour s'installer dans les territoires palestiniens, et qu'"Israël légalise régulièrement des avant-postes établis en violation de la législation nationale".

L'Autorité palestinienne a fait pression sur l'Assemblée générale de l'ONU pour demander cet avis consultatif, qui a été déposé auprès de la cour en janvier 2023. L'AP cherche à obtenir un arrêt de la cour déclarant illégale la domination israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et exige qu'Israël "mette fin à son contrôle de ces territoires, démantèle les colonies israéliennes et fournisse des réparations aux Palestiniens qui en ont été affectés".

Pour le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir : "La décision de La Haye prouve pour la énième fois qu'il s'agit d'une organisation clairement antisémite et politique. Nous n'accepterons pas leurs leçons de morale, il est temps pour la gouvernance et la souveraineté".

Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a publié sur son compte X : "La réponse à La Haye - la souveraineté maintenant", référence à une annexion des territoires palestiniens qu'il prône en réponse aux actions en justice de l'autorité palestinienne.