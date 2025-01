"La seule chose qui me préoccupe est la destruction complète du Hamas et le retour de tous nos otages", assure Smotrich

Le ministre israélien des Finances et membre du cabinet politico-sécuritaire, Betsalel Smotrich, a commenté mercredi matin l'accord en cours d'élaboration avec le Hamas et a fait part de ses hésitations à ce sujet. "Nous sommes à un moment décisif et fatidique pour la sécurité, l'avenir et l'existence d'Israël. Mon seul et unique objectif, et je l'aborde avec inquiétude et respect, est de savoir comment atteindre tous les objectifs de la guerre : une victoire complète, la destruction totale du Hamas, tant militaire que civile, et ramener tous nos otages à la maison".

"Naturellement, et comme je travaille habituellement, j'examine ces questions discrètement, à huis clos, dans le cadre de discussions très substantielles, sérieuses, incisives et approfondies. La seule chose qui me préoccupe est de savoir comment gagner cette guerre, détruire le Hamas et ramener tous nos otages à la maison ; je ne m'arrêterai pas tant que nous n'aurons pas atteint ces objectifs", a-t-il martelé.

Olivier Fitoussi/Flash90

Mardi, Kan News rapportait que le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait fait une offre aux ministres Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir, en échange de leur maintien au sein du gouvernement.

Cette proposition intervient après que les deux ministres se sont opposés à l'accord sur les otages en cours de négociation et les menaces de démission du ministre Ben Gvir. Ben Gvir a proposé à Smotrich de quitter la coalition gouvernementale ensemble si l'accord actuel venait à être conclu. Netanyahou leur aurait proposé une défense renforcée le long de la ligne de démarcation, ainsi que des constructions supplémentaires en Judée-Samarie.