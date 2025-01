"Te voir comme ça, c'est comme un couteau qui se plante encore et encore dans le cœur", réagit la sœur de Liri Albag

Shay Albag, la sœur de l'observatrice militaire retenue en otage Liri Albag, a publié dimanche un message sur Facebook en réaction à la preuve de vie diffusée hier par le Hamas. Dans son message, elle a écrit : "D'un côté, nous avons reçu une preuve de vie. De l'autre, j'ai vu tout ce que j'essayais de refouler. Te voir comme ça, c'est comme un couteau qui se plante encore et encore dans le cœur."

Elle a ajouté : "Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ma petite sœur. La Liri que je connais est forte, belle, riante. Mais la Liri que j'ai vue était brisée, effrayée, suppliant pour sa vie, survivante, ayant besoin d'aide. Je ne peux pas te voir comme ça, je ne peux pas te voir souffrir et être incapable de t'aider."

Hostages and Missing Families Forum

"Je veux qu'on te voie dans des jours meilleurs. Tu mérites de vivre des jours meilleurs et plus beaux. Tu mérites d'être à la maison, dans ton lieu sûr, entourée d'amour". Elle a conclu son message en disant : "Je te promets que tu rentreras vivante à la maison ! Je veillerai à ce que tu n'aies plus mal, je veillerai à réaliser tous tes rêves et à ce que tu vives une belle vie, car toute la vie est devant toi."

Rappelons que la famille de Liri a demandé de ne pas diffuser la vidéo publiée hier et a déclaré : "Nous avons vu notre héroïne Liri survivre et supplier pour sa vie. Elle se trouve à quelques dizaines de kilomètres de nous et depuis 456 jours, nous ne parvenons pas à la ramener à la maison."

Ils ont ensuite ajouté : "Nous avons regardé avec horreur la vidéo envoyée par le Hamas et nous n'arrivons pas à respirer. Ce n'est pas la Liri que nous connaissons - c'est l'ombre de Liri - certes une preuve de vie d'elle, mais ce n'est pas la vidéo que nous espérions et certainement pas une garantie. Liri, toujours si forte, apparaît brisée et détruite. Elle dit les mots qu'on l'a forcée à dire et transmet beaucoup d'autres messages au-delà. Pessimistes et de survie. Son appel à l'aide à ses parents et ses frères et soeurs, Roni, Shay et Gaye, déchire le cœur. La situation de Liri et des autres otages est terrible et peut-être pire encore."

Par ailleurs, l'otage Segev Kalfon fête ce dimanche son 27e anniversaire en captivité. Sa famille ne s'exprime que rarement dans les médias, mais aujourd'hui sa mère Galit a souhaité transmettre un message enregistré dans l'espoir que Segev l'entende en captivité. "Segev Kalfon, c'est maman, tu célèbres ton deuxième anniversaire en captivité. Je veux que tu me promettes que tu restes fort mentalement et physiquement et que tu prends soin de toi", a dit sa mère. "Sois certain que tout le monde ici fait tout pour vous libérer et cela arrivera dans les semaines à venir."

Elle a ajouté : "Ne désespérez pas, vous allez sortir. Je te souhaite pour cet anniversaire que tu nous reviennes", a-t-elle ajouté.