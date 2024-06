"Le 7 octobre, le monde a vrillé", estime l'humoriste Gad Elmaleh

Au micro de Mouloud Achour sur Canal+, l'humoriste français Gad Elmaleh s'est exprimé sur la situation à Gaza et la viralité incroyable de l'image de synthèse "All Eyes on Rafah", partagée près de 50 millions de fois sur Instagram : "Tout ça est d'une tristesse infinie", a-t-il réagi, tout en confessant "ne plus aller sur les réseaux sociaux" : "La situation à Gaza me bouleverse, la situation des otages, dont on ne sait plus s'ils sont morts ou vivants, me bouleverse, mais il faut reparler des faits et du point de départ de cette tragédie, de la bestialité du 7 octobre, de ces attaques barbares. Je resterai toute ma vie traumatisé par ce qu'il s'est passé ce jour-là. Le 7 octobre, le monde a vrillé. Non qu'avant on ait été habitués aux horreurs, mais ça a été un tournant".

Et l'humoriste de demander : "Au nom de quoi un même homme ne pourrait pas être totalement dévasté par les attaques du 7 octobre et pleurer devant ce qui se passe à Gaza ? C'est une question d'humanité. Ok, on nous dit que les chiffres du Hamas sont faux, mais à partir de combien d'enfants on pleure ?", interroge le comédien.

Gad Elmaleh a refusé de se positionner sur l'action du Premier ministre Netanyahou, "depuis un studio parisien", tout en précisant que s'il vivait en Israël, il serait dans la rue, avec ces dizaines de milliers de personnes favorables à un cessez-le-feu et au retour des otages : "Je crois sincèrement que le discours de paix est celui qui est le plus courageux. Dès qu'un juif ou un musulman prononce un discours de paix, il se prend des torrents de haine. C'est la voie en laquelle moi je crois. Je parle à mes amis palestiniens ou israéliens, je suis dans la réalité plutôt que de poster sur Instagram la story qu'on attend de moi".