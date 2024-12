Le nombre de civils tués dans le conflit à Gaza aurait été gonflé dans le but de présenter Israël comme ciblant délibérément des populations innocentes, selon une étude publiée par le groupe de réflexion Henry Jackson Society; et relayé par The Telegraph. Les chercheurs accusent le ministère de la Santé de Gaza de surévaluer les données sur les victimes en incluant les décès naturels et en ne faisant pas la distinction entre les victimes civiles et les combattants. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, estime que plus de 44 000 personnes ont été tuées depuis le début de la réponse militaire israélienne aux attaques du 7 octobre. Cependant, selon des rapports militaires et de renseignement israéliens et américains cités par l'étude, environ 17 000 de ces victimes seraient des combattants du Hamas.

"Le ministère de la Santé a systématiquement gonflé le bilan des morts en ne faisant pas la distinction entre les décès de civils et de combattants, en sur-déclarant les décès parmi les femmes et les enfants, et même en incluant des personnes décédées avant le début du conflit", indique le rapport.

Andrew Fox, auteur du rapport, souligne : "Cette classification erronée contribue au récit selon lequel les populations civiles, en particulier les femmes et les enfants, supportent le poids du conflit, influençant potentiellement le sentiment public et la couverture médiatique."

Les critiques d'Israël maintiennent que même en excluant les anomalies des chiffres des victimes, des dizaines de milliers de civils innocents ont péri à Gaza. Le Dr Husam Zomlot, chef de la Mission palestinienne au Royaume-Uni, qualifie les conclusions du rapport de "moralement et professionnellement répugnantes". Il affirme que "de nombreuses organisations internationales et agences de l'ONU, y compris l'OMS, ont non seulement confirmé ces chiffres, mais ont souligné qu'ils sont gravement sous-estimés."

La BBC, citée dans le rapport, défend sa couverture en expliquant : "Il est difficile de rapporter avec précision le nombre de morts à Gaza car Israël n'autorise pas l'accès indépendant aux journalistes internationaux. BBC News est claire et transparente dans la citation des chiffres disponibles et leur attribution à l'autorité sanitaire dirigée par le Hamas."