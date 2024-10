Le Hamas planifiait un "11 septembre" contre un gratte-ciel de Tel-Aviv, révèlent des documents

Des documents obtenus par l'armée israélienne et publiés par le Washington Post révèlent que le Hamas avait élaboré des plans ambitieux pour lancer une attaque massive contre Israël, bien avant l'assaut du 7 octobre. Ces documents, comprenant 59 pages de plans électroniques et papier, détaillent une stratégie d'attaque sur plusieurs fronts, visant notamment des gratte-ciels dans la région de Tel-Aviv.

https://x.com/i/web/status/1845297669226352900 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Parmi les cibles potentielles figuraient la tour Moshe Aviv à Ramat Gan, le deuxième plus haut bâtiment d'Israël, et le complexe Azrieli à Tel-Aviv. Le document stipule : "Si cette tour tombait d'une manière ou d'une autre, l'ennemi connaîtrait une crise sans précédent, similaire à la chute des tours jumelles à New York le 11 septembre."

Les plans incluaient également des attaques contre des bases militaires, des centres commerciaux et des infrastructures de transport. Une présentation de 36 pages, découverte dans un avant-poste du Hamas le 10 novembre, détaillait divers scénarios d'attaque, s'appuyant sur une base de données de plus de 17 000 photos, allant d'images satellites à des clichés de villes israéliennes pris par des drones.

Le Hamas envisageait d'utiliser le réseau ferroviaire israélien pour transporter des combattants et des explosifs. "La ligne de chemin de fer est destinée au transport de carburant, ce qui constitue un point faible en cas d'explosion d'un train après l'introduction d'une bombe dans une ville", indique le document.

D'autres plans prévoyaient l'utilisation de bateaux de pêche modifiés pour des attaques rapides sur les ports israéliens, ainsi que des véhicules adaptés pour circuler sur les voies ferrées.

En 2021, le leader du Hamas, Yahya Sinwar, aurait sollicité le soutien de l'Iran, demandant 500 millions de dollars et la formation de 12 000 combattants supplémentaires. Dans une lettre adressée au guide suprême iranien Ali Khamenei, Sinwar affirmait : "Nous promettons de ne pas gaspiller une minute ni un centime, sauf si cela nous rapproche de l'objectif sacré", assurant pouvoir "détruire complètement Israël en deux ans" avec l'aide iranienne.