"Le Hamas ne négocie pas vraiment", selon l'envoyé israélien pour les otages

Le Hamas ne négocie pas réellement pour un cessez-le-feu et la libération des otages, selon Gal Hirsch, l'envoyé israélien pour les otages et les personnes disparues. Cette déclaration, faite dimanche lors de la conférence MEAD à Washington, met en lumière l'impasse actuelle dans les négociations entre Israël et le groupe palestinien.

"Le Hamas ne négocie pas vraiment. Il y a une façade de négociations," a affirmé Hirsch. "Nous pensions qu'il y avait des progrès, mais malheureusement ce n'est plus le cas. Le Hamas veut nous épuiser." Il a ajouté que le leader du Hamas, Yahya Sinwar, envoie de temps en temps des instructions, puis des dizaines de porte-parole du Hamas "disent ce qu'ils veulent et rendent les familles folles. Ils essaient juste de gagner du temps."

Hirsch a souligné que depuis décembre, le Hamas n'est "pas vraiment dans l'image". Il a mentionné que le groupe est venu pour quelques jours de négociations à Doha en mars, puis a disparu. Cette tactique, selon lui, est directement liée à la pression internationale exercée sur Israël.

"Il y a un lien direct entre la pression internationale sur Israël et la volonté du Hamas de participer aux négociations," a expliqué Hirsch. "Quand ils voient qu'Israël est sous une énorme pression de notre meilleur allié ou du Conseil de sécurité de l'ONU ou par des résolutions de l'ONU ou par la Grande-Bretagne, ils voient qu'il n'y a pas d'urgence. Ils n'ont pas besoin de se presser concernant les négociations car les otages sont leurs seuls atouts."

L'envoyé israélien a également accusé le Hamas de créer un faux récit selon lequel Israël serait responsable de l'échec des négociations. "C'est un mensonge. Nous n'avons jamais intercepté ou annulé l'accord qui était sur la table," a-t-il insisté. Hirsch a suggéré que le Hamas étudie et apprend davantage sur la société israélienne, cherchant à la diviser en utilisant la question des otages.