Le Hamas se dit ouvert à un accord sur Gaza, sous conditions

Un haut responsable du Hamas a laissé entendre que le groupe palestinien serait prêt à négocier un accord avec Israël, alors que les pourparlers pour mettre fin à la guerre et libérer les otages reprennent à Doha. Husam Badran, membre éminent du bureau politique du Hamas basé au Qatar, a déclaré via l'agence de presse pro-Hamas Shehab qu'un accord était envisageable. "Nos exigences sont claires et connues, et un accord peut être conclu, à condition que Netanyahou reste fidèle à ce qui a déjà été convenu", a-t-il affirmé.

Cette déclaration intervient dans le contexte d'une proposition égyptienne prévoyant un cessez-le-feu de deux jours à Gaza pour échanger quatre otages israéliens contre des prisonniers palestiniens, suivi de dix jours de négociations. Selon la chaîne d'information saoudienne Al Arabiya, le Hamas serait disposé à accepter cette proposition égyptienne, sous réserve qu'elle soit intégrée à ses demandes du 2 juillet concernant un accord sur les otages.

Le groupe exige également des garanties qu'Israël s'engagera à ce que la proposition égyptienne fasse partie d'un accord global. Des sources du Hamas ont confié à la chaîne saoudienne Asharq News que l'organisation "préfère un accord global plutôt qu'une approche fragmentée".

Ces développements surviennent alors que les négociations reprennent à Doha, marquant une possible évolution dans la position du Hamas. Toutefois, la portée exacte des propos de Badran reste à clarifier, notamment concernant leur lien avec la récente proposition égyptienne de cessez-le-feu limité et d'échange d'otages.