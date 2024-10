Le Hamas tire sur des civils tentant d'évacuer Jabaliya, selon une ambulancière de Tsahal

Une ambulancière de l'armée israélienne a affirmé que des civils de Gaza sont la cible de tirs du Hamas alors qu'ils tentent d'évacuer Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, au milieu d'une nouvelle offensive de Tsahal. Le caporal Shai Gilboa, qui a été photographiée en train de soigner une Palestinienne blessée au visage, a partagé son témoignage lundi sur la chaîne N12. "Notre bataillon est entré en action pour exercer une pression militaire maximale sur les terroristes du Hamas, qui retenaient la population civile dans la zone et leur interdisaient d'évacuer vers une zone sûre", a expliqué Gilboa, qui sert comme ambulancière dans le 9e bataillon de Tsahal.

Selon elle, les terroristes ont ouvert le feu et blessé certains Gazaouis qui tentaient de fuir. "Les blessés sont venus vers nous et nous leur avons fourni les premiers soins sur le terrain, qui consistaient principalement à arrêter les saignements", a-t-elle précisé. Interrogée sur les relations entre les forces israéliennes et les Palestiniens dans les zones de guerre, Gilboa a reconnu que la barrière de la langue limitait les interactions. Cependant, elle a ajouté : "Ils nous sourient, ils nous font signe d'au revoir, ils maudissent le Hamas devant nous. Non seulement ils n'ont pas peur de nous, mais beaucoup d'entre eux sont de notre côté."

Tsahal a indiqué plus tôt cette semaine que des centaines de civils palestiniens ont répondu aux appels à évacuer Jabaliya ces derniers jours, malgré les ordres du ministère de l'Intérieur dirigé par le Hamas d'ignorer ces instructions.

Début octobre, Tsahal avait publié l'enregistrement d'une conversation présumée entre un Gazaoui et un soldat israélien, dans laquelle l'homme affirmait : "Le problème est que nous écoutons les instructions de l'armée et voulons partir vers Muwasi [zone humanitaire], mais il y a des gens qui s'opposent à nous et commencent à nous frapper avec des bâtons."