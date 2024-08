"Le Hezbollah n'attaquera pas Israël pendant les pourparlers de paix au Qatar"

Le Hezbollah a publié ce vendredi matin une vidéo montrant une base souterraine où elle stocke ses armes en prévision d'un attaque contre Israël.

"Nous pouvons affirmer que le Hezbollah ne lancera pas son opération de représailles pendant les pourparlers au Qatar, car l'organisation ne veut pas être tenue responsable de perturber les discussions ou un accord potentiel", a déclaré jeudi soir une source proche du Hezbollah au Washington Post. Elle a ajouté : "La riposte peut attendre ; elle n'est ni urgente ni limitée dans le temps." Les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza et un accord sur les otages, qualifiées par des sources américaines de tentative de "dernière chance" de mettre fin au conflit, devraient reprendre ce matin. Parallèlement, le directeur de la CIA, William Burns, et le coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, ont rejoint de hauts responsables israéliens et des représentants médiateurs d'Égypte et du Qatar pour de nouvelles discussions à Doha. Hier soir, Yossi Yehoshua, spécialiste sécuritaire i24NEWS, a révélé que le niveau de sécurité autour des hauts responsables de la défense au sommet de Doha est parmi les plus élevés jamais connus pour un tel événement. Cela est dû à la crainte de représailles iraniennes, qui pourraient prendre la forme d'une action "œil pour œil" ou d'une opération conjointe avec le Hezbollah, qui a perdu son chef d'état-major.