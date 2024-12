Le Liban prévoit de déployer 6 000 soldats au sud du Litani

Selon le journal libanais Al-Akhbar, l'armée libanaise prépare un déploiement significatif de 6 000 soldats dans la zone située au sud du fleuve Litani, dans le but de "renforcer le contrôle et la surveillance du territoire". Cette information intervient alors que les tensions persistent à la frontière israélo-libanaise malgré les récents accords de désescalade. Des sources proches du commandement de l'armée libanaise révèlent que le général Joseph Aoun, commandant en chef, exprime son inquiétude quant au maintien de la présence israélienne dans la région. Selon ces sources, Aoun craint qu'Israël ne tente de faire échouer ce plan de déploiement des forces libanaises et œuvre par l'intermédiaire d'interlocuteurs américains pour obtenir un retrait rapide des forces militaires israéliennes.

Le plan opérationnel de l'armée libanaise prévoit un déploiement s'étendant de Naqoura à l'ouest jusqu'aux fermes de Chebaa à l'est, avec un accent particulier sur le renforcement des bureaux de renseignement dans la zone frontalière. Des sources militaires libanaises soulignent que le plan est déjà finalisé et n'attend plus que la décision finale du gouvernement libanais.

Cette initiative survient dans un contexte de cessez-le-feu fragile, où tant Israël que le Hezbollah maintiennent des positions prudentes et tendues. Le général Aoun, connu pour ses positions critiques envers Israël, considère cette mesure comme "une étape nécessaire pour garantir la souveraineté libanaise".